قال أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية أن عدم السماح بقيادة المرأة للسيارة في السعودية ، يعتبر عبئاً على أصحاب الدخول المتدنية ومكلف للدولة .
جاء ذلك في تغريدة لـ الجار الله على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قائلاً : “عدم السماح للمرأة في قيادة السيارة يكلف الدولة السعودية أكثر من عشرة مليارات ريال، وهو مبلغ مؤثر على أصحاب الدخول المتدنية”.
ويأتي تعليق الجار الله بعد ساعات من تصريح للأمير طلال بن عبدالعزيز في مناسبة بالقاهرة ، عن السماح بقيادة المرأة للسيارة في شوارع المدن السعودية، بدءاً من شهر أبريل المقبل ، بحسب ما نشرته صحيفة “الأهرام” المصرية.
عدم السماح للمراءه في قياده السياره يكلف الدوله السعوديه أكثر من عشره مليار ريال وهو مبلغ مؤثر علي أصحاب الدخول المتدنيه