في خطوة مفاجئة، عادت خدمة المكالمات الصوتية والمرئية المجانية لبرنامج التواصل الشهير “واتس آب” للعمل في المملكة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء.
وقد نجحت أغلب الاتصالات التي أجراها المستخدمون، عند وجود هواتفهم على شبكة الواي فاي للطرفين، وكذلك نجح الاتصال عند كون أحدهما على شبكة مشغلي الجوال المحليين..بحسب مزمز
فيما أشارت مصادر إلى أنه ربما حدث خطأ تقني وفتحت الاتصالات المجانية عبر الواتساب، وأنه لا يعني السماح رسميا بذلك، لافتة إلى احتمالية عودة حجب التواصل عبر هذه الخاصية في أي لحظة.
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