تلقّى عدد من الوزارات والهيئات موافقة مجلس الوزراء على التنظيمات المرفوعة للحدّ من التعصب الرياضي، والتي تستهدف رصد ظاهرة التعصب الرياضي وحصر التجاوزات في وسائل الإعلام المختلفة، والرفع بأسماء أصحابها للجهات المختصة؛ لإيقاع الجزاء المناسب.
ووفقاً لقناة “العربية” تشارك عدة جهات حكومية كوزارة الداخلية، ووزارة الثقافة والإعلام، والهيئة العامة للرياضة، وهيئة الإعلام المرئي والمسموع في تطبيق التنظيم الجديد.
وتشمل القرارات متابعة ورصد كل ما يؤدي إلى التعصب الرياضي في وسائل الإعلام المختلفة، وحصر الأسماء المثيرة للتعصب، واتخاذ إجراءات عاجلة تجاهها من قبل الجهات المختصة..بحسب مزمز
ويلزم التنظيم الجديد وزارة الثقافة والإعلام وهيئة الإعلام المرئي اتخاذ إجراءات كفيلة بمنع وسائل الإعلام من نشر ما يؤدي إلى التعصب الرياضي، ورصد التجاوزات والإساءات في وسائل الإعلام المختلفة.
الجدير بالذكر أن هذا التنظيم الجديد يتزامن مع تقديم وزارة التعليم، ومركز الحوار الوطني، والهيئة العامة للرياضة، ووزارة الثقافة والإعلام، برامج توعوية وندوات رياضية لتوعية الشارع الرياضي ووسائل الإعلام بمخاطر التعصب الرياضي، والآثار المترتبة عليه تجاه الفرد والمجتمع، إضافة إلى إيضاح العقوبات النظامية لكل من استخدم وسائل الإعلام في إثارة التعصب والإساءة للآخرين.