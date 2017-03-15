ذكر المشرف العام على برنامج “حساب المواطن” المهندس ماجد العصيمي أن جميع برامج الدعم التي تقدمها الدولة للمواطنين سوف تنتقل إلى “حساب المواطن”.
وأضاف العصيمي خلال استضافته على قناة “سي إن بي سي عربية” أن من بين تلك البرامج التي ستنقل إلى “حساب المواطن” برامج الإسكان والتعليم والصحة والعمل والتنمية الاجتماعية، إضافة لبرنامج “حافز” والإعانات التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والبرامج التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح أن تقديم البرامج من خلال “حساب المواطن” لا يعني إلغاءها بل جمعها تحت مظلة واحدة، مشيراً إلى أن ذلك سيمنح الدولة إمكانية تقييم البرنامج بشكل دوري..بحسب مزمز
وأشار إلى أن البيانات المقدمة من المواطن في الحساب سيتم تدقيقها من خلال 17 جهة حكومية، منها التأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد والتعليم والصحة وشركة “سمة” وغيرها من الجهات.
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