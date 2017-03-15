قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استضاف ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في البيت الأبيض؛ في مسعى جديد من قبل الإدارة الأمريكية لإعادة الدفء إلى العلاقات بين البلدين، بعد فترة من التوتر أثناء الإدارة السابقة لـ”أوباما”.
وأضافت الصحيفة: كان اللقاء مخططاً له أن يكون قصيراً، وفجأة تحول اللقاء إلى غداء عمل، حضره كبار القادة في البيت الأبيض، بينهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وبحسب الصحيفة كانت مأدبة الغداء هي محاولة مبكرة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعامل مع المملكة العربية السعودية، حيث هناك الآمال مرتفعة بعد وصول الرئيس الجمهوري الجديد إلى البيت الأبيض، خصوصاً وأن التواترات كانت قائمة مع الإدارة الأمريكية السابقة؛ بسبب الاتفاق النووي مع إيران..بحسب مزمز
وتابعت: الزيارة عبارة عن فرصة للتناقش في الملف اليمني، حيث صعدت واشنطن من هجماتها على تنظيم القاعدة، كما أنها تستعد لاتخاذ قرار بشأن صفقة أسلحة ذكية كانت إدارة أوباما أمرت بتعليقها، ومن المرجح أن يوقّع “ترامب”، ويسمح بتصديرها إلى السعودية، مبينة أن السعودية تريد من الولايات المتحدة الأمريكية تكثيف الدعم لها؛ لمواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.
وتضيف الصحيفة: من المتوقع دعم السعودية للمناطق الآمنة في سوريا بناءً على طلب دونالد ترامب، الذي يرى أن هذه المناطق ستكون بديلاً مقبولاً لآلاف اللاجئين الفارين من العنف في سوريا، لكن لم يصدر أي بيان حول ذلك.
وبحسب الصحيفة، ترى الإدارة الأمريكية الجديدة وصهر “ترامب” أن السعودية هي حجر أساس للسلام في المنطقة بين الفلسطينين و”الإسرائيليين”، وبالتالي ينبغي التعامل على أنهم حلفاء مهمون في الشرق الأوسط؛ لكسر الجمود في القضية الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك اجتماع آخر لولي ولي العهد، مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس؛ لمناقشة مختلف القضايا الملحّة.
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