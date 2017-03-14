تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “مقطع فيديو” لولي ولي العهد، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أثناء لقائه بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، وهو اللقاء الأول الذي يجمع ترامب بمسؤول خليجي منذ انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة..بحسب مزمز
ويكشف الفيديو عن مداعبة قام بها الرئيس الأمريكي للإعلاميين، قائلاً: “أناس لطفاء”، وذلك بشكلٍ ساخر، فالمعروف عنه مهاجمته للإعلام، وهو ما ظهر واضحًا في تلميحات وجهه، وعندما قال “ترامب” ذلك رد عليه الأمير محمد بقوله: “نأمل ذلك”، وهو ما جعل الرئيس الأمريكي يبتسم.
يُذكر أن وسائل إعلام أمريكية تداولت مؤخرًا أنباء عن رغبة إدارة “ترامب”، في الاجتماع بولي ولي العهد لبحث خطة أمريكا في توسيع نفوذها العسكري في اليمن لمحاربة القاعدة، إضافة إلى مناقشة العديد من الملفات الاقتصادية والسياسية، والاستثمارات المتبادلة بين البلدين.