أصبح مؤكداً استبعاد إدارة النادي الأهلي، لـ3 من لاعبي الفريق الأول وهم مصطفى بصاص وفهد حمد ومحمد أمان مع تحويلهم إلى التدريب الانفرادي مع منح المدافع علي الزبيدي فرصة أخيرة.
وبحسب مصادر فقد أشارت أنباء داخل أروقة النادي إلى أن الأمير فيصل بن خالد عقد اجتماع مع لاعبي الأهلي بحضور رئيس النادي أحمد المرزوقي والمشرف على الفريق وجدي الطويل قبل مباراة الوحدة وعاتب اللاعبين بشدة على المستويات المتواضعة ، وأكد لهم أن تحمل المرزوقي والطويل الضغوطات لا يعني إعفاء اللاعبين مسؤولية التراجع الفني.
وأضاف الشرفي الأهلاوي، أن النادي الأهلي معقل للرجال وأن تقييم فريق كرة القدم لا يقتصر على المستوى الفني بل على الانضباط داخل وخارج الملعب، وفقاً ل “عين اليوم”.
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