وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان (ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع)، منذ قليل، الثلاثاء (14 مارس 2017) إلى البيت الأبيض، في أول لقاء لقيادة خليجية بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وكان ولي ولي العهد قد غادر الخميس الماضي المملكة، في زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يتصدرها لقاء الرئيس ترامب، وعدد من المسؤولين لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
ويستهدف اللقاء بين ولي ولي العهد والرئيس الأمريكي، مناقشة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وسيكون هذا اللقاء بمنزلة وضع حجر الأساس للعلاقة بين الإدارة الأمريكية والمملكة.
وتعول الإدارة الأمريكية الجديدة من اللقاء على عرض أهداف سياستها في المنطقة لواحد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في المملكة، ومجلس التعاون الخليجي، حسب وكالة “أسوشييتد برس”..بحسب مزمز
وبينت الوكالة في وقت سابق أن هناك أهدافًا مشتركة بين الدولتين، يأتي في مقدمتها العمل على محاصرة إيران ومنع سياساتها الاستفزازية لدول الجوار؛ حيث يرفض ترامب الاتفاق النووي الذي تم توقيعه خلال فترة أوباما، وهو الأمر الذي أسهم في توتر العلاقة مع الحليف السعودي.
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