كشف الأمير طلال بن عبد العزيز، مدير برنامج الخليج العربي للتنمية، عن السماح للمرأة بقيادة السيارة في شوارع المدن السعودية، بدءاً من شهر أبريل المقبل.
وصرّح الأمير طلال بتلك المعلومة، على هامش اجتماع المجلس العربي للطفولة والتنمية والشبكة العربية للمنظمات الأهلية، اليوم الثلاثاء، في إطار برنامج الخليج العربي للتنمية في جمعية أحباء الطفولة بمدينة نصر في العاصمة المصرية القاهرة، بحسب ما نقلته “الأهرام” المصرية.
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