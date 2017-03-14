كشفت مصادر روسية عن احتمالات توقيع عدد من الاتفاقيات بين روسيا وكل من السعودية والكويت، لشراء عدد من أحدث نماذج الأسلحة الروسية، ومنها دبابات من طراز “T-90MS” من إنتاج مصانع السلاح في منطقة الأورال، في الجزء الغربي من روسيا.
ويعتبر هذا الطراز النسخة المعدلة للدبابة “T-90″، التي سبق تطويرها بما يتلاءم مع الظروف المناخية لمنطقة الشرق الأوسط وبعض دول أمريكا اللاتينية وخضعت للتجارب في أيلول/ سبتمبر الماضي.
وكشفت وكالة “نوفوستي” الروسية عن محادثات أجراها المدير العام لمؤسسة “روس تيخ” (التكنولوجيا الروسية)، سيرجى تشيميزوف، مع ممثلي السعودية والكويت وبلدان أخرى على هامش المعرض الدولي للاسلحة “ايديكس”، الذي أقيم في أبوظبي، في شباط / فبراير الماضي، حول شراء أحدث الدبابات الروسية والمنظومات الصاروخية والمروحيات والأسلحة الخفيفة.
وكشف المسؤول الروسي عن استعداد روسيا لإمداد هذه البلدان بما تحتاجه من هذه الأسلحة، وخص بالذكر منها الدبابات “T-90MS”..بحسب مزمز
وعلى الرغم من أن وزير التجارة والصناعة الروسية، دينيس مانتوروف، كان كشف عن توصل الجانب الروسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى اتفاقيات حول تصدير أحدث الدبابات الروسية “ارماتا” إلى إحدى بلدان الشرق الأوسط، إلى جانب احتمالات توقيع اتفاقيات أخرى في القريب العاجل، فقد عاد تشيميزوف وقال إن بلاده لا تنوي بعد تصدير هذه الدبابة، التي كانت موسكو استعرضتها في العام الماضى خلال العرض العسكري الذي أقيم في الميدان الأحمر بمناسبة ذكرى أعياد النصر على الفاشية في حضور الرئيس فلاديمير بوتين.
وكان وزير الصناعة والتجارة الروسية كشف -أيضًا- عن مفاوضات مع السعودية حول إمدادها بمنظومات أسلحة لقواتها البرية إلى جانب عدد من الطائرات الحربية الحديثة لم يكشف عن طرازاتها، إلى جانب مباحثاته مع الإمارات حول تحديث المنظومات الصاروخية من طراز “بانتسير- اس” التي سبق واستوردتها من روسيا.
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