بلغ عدد المسجلين في برنامج “حساب المواطن”، أكثر من 11 مليون مواطن بنسبة 56% من إجمالي عدد المواطنين في المملكة، فيما تجاوز عدد المستفيدين من البرنامج 3.2 مليون مواطن٬ بينما بلغ عدد التابعين ما يقرب من 9.7 مليون تابع٬ حسبما كشفت إحصائية جديدة صادرة عن البرنامج، وفقًا لصحيفة “المدينة”.
وأكدت الإحصائية على أن عدد أرباب الأسر السعوديين المستفيدين بلغ نحو 7.1 مليون٬ بعدد تابعين 3.6 مليون تابع، فيما بلغ عدد أرباب الأسر الحاصلين على بطاقات تنقل 3.6 ألف مستفيد بينهم 1.1 ألف رب أسرة٬ بنحو 2.5 ألف تابع٬ وبلغ عدد الأفراد المستقلين الحاصلين على بطاقات تنقل 1.1 ألف مستفيد.
وفيما يخص عدد المواطنات المتزوجات من غير السعوديين بالتابعين فبلغ 3.27 ألف٬ بينهن 7.8 ألف مواطنة ربة أسرة و6.18 ألف تابع٬ فيما بلغ عدد المواطنين المستقلين بالمسكن 2.620 ألف مستفيد، بينما بلغ عدد مسجلي الضمان الاجتماعي نحو مليوني مستفيد٬ بينهم 9.398 ألف رب أسرة و4.601 ألف مستفيد٬ والمستقلين منهم نحو 8.476 ألف مستفيد.
في سياق متصل قال مصدر مسؤول٬ إن اللجنة الوزارية العليا تدرس كيفية معالجة ديون المسجلين في “حساب المواطن”٬ لافتا إلى أنها ستضع الشهر المقبل آلية احتساب هذه الديون ومن ثم الإعلان عنها.
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