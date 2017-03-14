قضت محكمة في لندن بسجن بريطاني يُدعى محمد حمزة لمدة 4 سنوات، بعد أن استولى على سيارة رولز رويس فانتوم يملكها ثري سعودي قيمتها 97 ألف جنيه استرليني (ما يعادل 4500 ألف ريال) ومحاولته بيعها بأوراق مزورة.
ولم تكن تلك هي الواقعة الأولى للص، حيث سبق واستولى على سيارات فارهة لآخرين من أنواع بورش 911، وفيراري كاليفورنيا، وأستون مارتن، وذلك بطريقة واحدة، وهي تزوير أوراق للسيارة، بعد سرقتها وتسجيلها باسمه وبيعها على آخر، حتى تم القبض عليه..بحسب مزمز
ووجّهت المحكمة للص عدة اتهامات، هي خداع وكالة تسجيل المركبات، وسرقة أربع سيارات، بينها سيارة السعودي، في شهر أبريل 2015، وأدانته اليوم (الاثنين)، بالحكم المذكور.
يُذكر أن اللص استولى على السيارة وفقًا لـ “ديلي ميل البريطانية”، أثناء وجود الثري السعودي خارج بريطانيا، ثم تقدم اللص للسلطات للحصول على مفاتيح جديدة للسيارة، مدعيًا ملكيتها بأوراق مزورة.
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