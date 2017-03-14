تناقلت وسائل الإعلام الأمريكية، جريمة تعدي طالب سعودي على زميل سكنه، بطعنه في ظهره.
وقالت وسائل الإعلام إن قاضي مقاطعة ليهاي في ولاية بنسلفانيا الأمريكية، وجه للطالب تهمة ارتكاب الاعتداء المشدد والبسيط وتعريض حياة آخر للخطر.
ولفتت وسائل الإعلام إلى أن القاضي فرض كفالة على الطالب قدرها نصف مليون دولار، مشيرة إلى أن الطالب قيد الحبس في سجن بـ “مقاطعة ليهاي”، لحين دفع الكفالة.
ونوه أحد المواقع الإخبارية المحلية “69 نيوزو”، إلى أن محامية المتهم، هيذر جو ماتيس، طالبت بتخفيض قيمة الكفالة المحكوم بها على الطالب السعودي إلا أن القاضي رفض.
وأعلن القاضي عن أسباب رفضه لخفض قيمة الكفالة، بقوله إن الجريمة خطيرة، كما أن الطالب يواجه اتهامات بحيازة مخدرات في مقاطعة أخرى.
وقالت محامية المتهم أمام المحكمة أن الطالب أمامه ثلاثة فصول متبقية، وفي حالة عدم تمكنه من الخروج ومباشرة دراسته، فإنه يفقد وضع تأشيرته.
وسلطت وسائل الإعلام الضوء على ما توصلت إليه التحقيقات، حيث أوضحت إن الشقة كانت سبب النزاع بين الطالب والمعتدى عليه “أ. م”..بحسب مزمز
وأضافت التحقيقات إن الطالب تنازع مع زميله، الذي ترك له الشقة وذهب خارجًا، إلا أن الآخر لحقه وأسدى إليه طعنه نفذت إلى رئتيه، انتقل على إثرها إلى مستشفى مولنبيرج.
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