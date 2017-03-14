سجلت أسرة سعودية تنازلها عن القصاص من هندي أقدم على قتل ابنها، إثر خلاف وقع بينهما.
وبارك أمير منطقة نجران جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، تنازل ذوي القتيل صالح محمد آل لبيد، عن قاتل ابنهم الهندي الجنسية، سائلاً الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
ووفقا لصحيفة الحياة جاء ذلك خلال استقباله ذوي القتيل صالح آل لبيد، في ديوان الإمارة أمس (الإثنين)، بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للإصلاح والعفو في الإمارة جابر حسن أبو ساق، وأكد الأمير جلوي أن ما أعلن عنه أبناء آل لبيد، من التنازل عن قاتل ابنهم من دون النظر إلى العرق أو الجنسية «يجسد ما عليه المجتمع السعودي الكريم، الذي يمثل أخلاق المسلم العربي الصادق، التي دعا إليها نبي الأمة صلى الله عليه وسلم».
وعبر ذوو القتيل عن سعادتهم بالتنازل عن الجاني، داعين الله أن يجعل ذلك في موازين حسنات الساعين إلى الخير.
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