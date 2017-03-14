قالت صحيفة محلية أن وزارة الداخلية تتجه إلى ربط مخالفة عدم تجديد «هوية مقيم» بإيقاف خدمات صاحب العمل، إضافة إلى الغرامات المالية والعقوبات المقررة.
وكانت المديرية العامة للجوازات دعت المواطنين والمقيمين إلى سرعة تجديد «هوية مقيم» ٍ قبل تاريخ انتهائها بوقت كاف للعمالة الوافدة التابعة لهم ومرافقيهم من خلال خدمتي «أبشر» و«مقيم» ً ، تفاديا ً للعقوبات والغرامات المقررة نظاما بحق المخالفين، التي تتضاعف حال تكرارها وفقا لصحيفة عكاظ.
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