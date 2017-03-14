تكشفت خيوط جديدة في جريمة مقتل رجل الأعمال أحمد سعيد العمودي بعدما أقر المتهم «53 عاما» ببطلان تبريره السابق عن سبب وجوده عند القتيل وقت وقوع الجريمة والمتضمن عرض أنواع من العسل عليه، والجاني يمني الجنسية ، ويقيم بشكل نظامي في المملكة منذ 16 عاما، وتعرف على القتيل قبل 5 أعوام في مجال عمل الصرافة، وتوطدت العلاقة بينهما لدرجة ثقة المجني عليه به.
وبحسب صحيفة مكة تشير المعلومات الى أن المتهم قاد الأجهزة الأمنية أمس إلى المكان الذي خبأ فيه المبلغ المسروق، بعد خنقه للمجني عليه وتكبيله، حيث تم تحريزه من قبل السلطات بعد أن وضعه داخل حقيبة تحت سريره في منزله الواقع بأحد أحياء جنوب جدة. في حين يجري انتظار نتائج تحليل الحمض النووي «DNA» للتأكد من موقف السائق الشخصي للقتيل، وسائق الأجرة في الجريمة.
وإن المتهم تلقى اتصالا هاتفيا من القتيل فجر الجمعة الماضي، يطلب منه الحضور، وبالفعل قابله أمام منزله في حي الروضة وقت خروج المصلين من صلاة الفجر، وانتقلا سوياً إلى منزل آخر للمجني عليه يقع في أبحر ودخلاه معا، في حين أحضر القتيل أكياسا تحوي مبالغ مختلفة من جنيهات استرلينية وريالات سعودية ويورو، وطلب من المتهم إفراغها داخل حقيبة وحملها معه لإيصالها إلى أشخاص سيتواصلون معه لاحقاً، إلا أنه طمع بها وباغت المجني عليه ليوثق يديه ويخنقه حتى فارق الحياة، وبعد تأكده من موته، وضع جثته داخل كيس مخصص للنقود، ومن ثم إدخالها في كيس بلاستيكي، ليتواصل مع سائق سيارة أجرة أقله من المكان، ورصدتهما كاميرات الفلل المجاورة إذ أن كاميرات منزل القتيل لم تكن تعمل.
- علاج ديون المسجلين في البرنامج.. معلومات جديدة عن حساب المواطن وهذه آخر إحصائية رسمية للمتقدمين
- الفصل من العمل دون إنذار لمسربي معلومات المرضى في المستشفيات
- وقف خدمات الكفيل في حال عدم تجديد إقامة الوافد!
- أسوشيتدبرس تكشف تفاصيل الاجتماع المنتظر بين ترامب وولي ولي العهد
- صور: خادم الحرمين ورئيس وزراء اليابان يشهدان التوقيع على برنامج و 3 مذكرات تعاون
- فيديو: كيف تعاملت الدولة مع حي المسورة في العوامية.. وسبب تفضيل المطلوبين الاختباء فيه
- الأمير محمد بن سلمان يغادر إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب
- خبير تقني: تغريدات مضللة ومعادية تدار من خارج المملكة لاستهداف أمن واستقرار الوطن
- صور: عملية تعقب أمنية لأوكار إرهابيين بالعوامية تنتهي بمقتل المطلوب العريض
- جامعة الجوف تطلب التعاقد مع أكاديميين تونسيين في 133 تخصصاً علمياً ونظرياً