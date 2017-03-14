نشر فهد الشليمي، الإعلامي الكويتي عبر صفحته على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مقطع فيديو يؤكد تمكن التحالف العربي من رصد كل المكالمات الهاتفية لخالد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني المخلوع.
ووفقًا لمقطع الفيديو فقد بشر الإعلامي الكويتي الشعب اليمني قائلًا لهم:”هناك أخبار جميلة ومبشرة جدًّا، شاهدوا غدًا صباحًا وجوه الحوثيين لتعرفوا حقيقة كلامي، أليس الصبح بقريب”، مؤكدًا تلقي الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة في كل من نهم وأرحب والجوف وذلك خلال الساعات الماضية.
وأوضح فهد الشيلمي، أن مصير خالد القائد السابق الحرس الجمهوري اليمني، سيكون نفس مصير مليشيات الحوثي، فيما طالب أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام بالعودة للعمل السياسي، والتخلي عن العملية المسلحة قبل أن يحاسبهم الشعب اليمني حسابًا صعبًا.
أما في نهاية حديثه فقد أشاد الإعلامي الكويتي بخطاب الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء بعدما أعلن عن صرف رواتب الموظفين في صنعاء خاصة أن إيراداتها لا تصل إلى خزينة الدولة في عدن، بحسب المرصد.
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