قدّم نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز العزاء لأسرة وذوي الفقيد المقدّم عبدالرحمن بن عبدالعزيز العريفي مدير مرور ضرماء الذي توفي هو وزوجته وابنتاه إثر حادث مروري، ناقلاً تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
جاء ذلك خلال زيارة العزاء التي قام بها مساء اليوم الاثنين لأسرة الفقيد وذويه وقال: “الحمد لله على قضائه وقدره، قدر الله وما شاء فعل، الفقيد فقيدنا جميعا ونعزي أنفسنا به”..بحسب مزمز
من جانبه، عبّر شقيق الفقيد عبدالله العريفي وذووه عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونائبه على تعازيهما ومواساتهما لهم في فقيدهم.