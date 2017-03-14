أعلن البيت الأبيض، الإثنين (13 مارس 2017)، أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الخميس المقبل.
وقالت وكالة أسوشييتدبرس الأمريكية، إن اللقاء سيكون بمثابة وضع حجر الأساس للعلاقة بين الإدارة الأمريكية وقوة الشرق الأوسط وأكبر مصدر للنفط في العالم.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا الاجتماع سيكون الأول لترامب مع أحد أفراد القيادة السعودية منذ تنصيبه، منوهة إلى أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ستوفّر للرئيس الأمريكي فرصة لعرض أهداف سياسته في المنطقة لواحد من أكثر الشخصيات تأثيرًا في المملكة العربية السعودية..بحسب مزمز
وبينت “أسوشيتدبرس”، أن هناك أهدافًا مشتركة بين الدولتين، يأتي في مقدمتها العمل على محاصرة إيران ومنع سياساتها الاستفزازية لدول الجوار، حيث يرفض ترامب الاتفاق النووي الذي تم توقيعه خلال فترة أوباما، وهو الأمر الذي أسهم في توتر العلاقة مع الحليف السعودي.
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