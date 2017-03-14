كشف مصدر مطلع على سير التحقيقات في مقتل رجل الأعمال أحمد سعيد العمودي، أنه تم الاستدلال على القاتل اليمني “محمد الشراري” عن طريق البصمة، عقب إنكاره في البداية.
جاء ذلك بعد استيقاف الشراري مع 6 متهمين آخرين من جنسيات مختلفة. وذكر المصدر أن مبلغ الـ 11 مليون ريال المسروق، الذي تمكنت الجهات الأمنية من استرداده، تم العثور عليه في منزل القاتل بجدة.
من جانب آخر، نفى مصدر مقرَّب من أسرة العمودي شائعات راجت بشأن زواج القتيل بسيدة مغربية، تردَّد أنها متورطة في الجريمة لبقائها خارج البلاد وقت حدوثها. وقال المصدر: أحمد العمودي غير متزوج على الإطلاق، معبِّراً عن استيائه من انشغال الناس بمثل هذه التفاصيل وتناقلها بشكل واسع. وتستعد أسرة الفقيد لدفنه بعد الصلاة عليه فجر الثلاثاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة بحسب صحيفة عين اليوم.
وفي نفس السياق، كشفت التحقيقات في الجريمة عن طلاسم عدة أحاطت بها، مثل كاميرات المراقبة المغلقة، وضلوع أكثر من متورط في الجريمة، ووجود علاقة “مبنية على ثقة” بين القاتل والقتيل. واستعانت الجهات الأمنية بكاميرات المراقبة في منازل مجاورة لموقع الجريمة، بعد تعطُّل كاميرات منزل العمودي.
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