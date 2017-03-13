كشفت مصادر مطلعة أن رجال التحريات والبحث الجنائي بشرطة جدة نجحوا في الإطاحة بقتلة رجل الأعمال الشهير في جدة “أحمد سعيد العمودي”، وأعادوا المبلغ المسروق.
ووفقا لـ”سبق”، فإنه جاري التحقيق مع الجناة قبل إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام لاتخاذ اللازم. بينما ينتظر من ناطق شرطة منطقة مكة المكرمة بيان لكشف ملابسات الجريمة.
وكان الجناة قد تمكنوا من قتل رجال أعمال شهير بمنزله، متخصص في أعمال الصرافة، وحاول الجناة إخفاء جريمتهم بوضع الجثة داخل كيس ومن ثم سرقة 11 مليونا ولاذوا بالفرار.
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