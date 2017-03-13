أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حقيقة ما تم تداوله حول إعلان شركة “توتال” الفرنسية اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والألماس في الجبال المحيطة بالعيص.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، إن الأمر عارٍ عن الصحة، وإن كل ما جاء في الخبر المشاع من اكتشاف معادن ونسب وجودها أمر مبالغ فيه.
وأضاف أن شركة “توتال” متخصّصة في أعمال البترول والغاز فقط، وليست معنية بالاستكشاف والتعدين، مشيراً إلى أن وكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية أكدت أن الشركة الفرنسية ليس لديها تصريح أو رخصة للمسح والاستكشاف للمعادن والثروة المعدنية.
وأهاب أبا الخيل بالجميع استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الأخبار المغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي..بحسب مزمز
وكانت وسائل إعلامية نقلت عن شركة “توتال” أنها اكتشفت معدن الذهب بالجبال المحيطة بالعيص ورخو بنسبة 99%، ووجود الألماس بنسبة 65%، والمعادن الأخرى بنسبة 88%، وهو ما نفته هيئة المساحة الجيولوجية.
أوضحت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية حقيقة ما تم تداوله حول إعلان شركة “توتال” الفرنسية اكتشاف كميات كبيرة من الذهب والألماس في الجبال المحيطة بالعيص.
وقال المتحدث الرسمي للهيئة طارق أبا الخيل، إن الأمر عارٍ عن الصحة، وإن كل ما جاء في الخبر المشاع من اكتشاف معادن ونسب وجودها أمر مبالغ فيه.
وأضاف أن شركة “توتال” متخصّصة في أعمال البترول والغاز فقط، وليست معنية بالاستكشاف والتعدين، مشيراً إلى أن وكالة وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الثروة المعدنية أكدت أن الشركة الفرنسية ليس لديها تصريح أو رخصة للمسح والاستكشاف للمعادن والثروة المعدنية.
وأهاب أبا الخيل بالجميع استقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، وعدم تداول الأخبار المغلوطة في وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت وسائل إعلامية نقلت عن شركة “توتال” أنها اكتشفت معدن الذهب بالجبال المحيطة بالعيص ورخو بنسبة 99%، ووجود الألماس بنسبة 65%، والمعادن الأخرى بنسبة 88%، وهو ما نفته هيئة المساحة الجيولوجية.
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