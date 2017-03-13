كشف أحمد يحيى، وكيل أعمال صانع ألعاب الزمالك والمعار لاتحاد جدة محمود كهرباء، عن بعض العروض الخليجية التي تلاقها اللاعب في الفترة الأخيرة لضمه بشكل نهائي من ناديه مقابل يفوق الـ5 ملايين دولار، حسبما أفادت صحيفة اليوم السابع المصرية.
وأضاف وكيل اللاعب، أن كهربا أصبح نجم الشباك في الخليج وبالفعل أندية كثيرة تحدثت معنا بشكل شفوي عن ضمه بشكل نهائي من الزمالك، لافتا إلى أن العروض الرسمية التي ستصل لضم اللاعب من الزمالك، ستتراوح ما بين 5 ملايين دولار إلى 6 ملايين دولار، على حسب استمراره بنفس التألق الحالي مع العميد حتى نهاية الموسم الجاري.
وفي الأثناء، كشف مصدر مقرب من كهربا، عن أن اتحاد جدة يسعى لتقديم راتب سنوي للاعب يفوق أي عرض سيصل إليه، مع الحديث معه عن ضرورة استمراره مع الفريق، سواء بشرائه بشكل نهائي أو مد إعارته من ناديه لموسم جديد وهو ما قد يرفضه نادى الزمالك، حيث يرغب مسؤولي الأخير فى بيعه بشكل نهائي لتحقيق أقصى استفادة مادية، وإبرام العديد من الصفقات في ميركاتو الصيف لتدعيم الفريق مجددا.
ويطمح كهربا في تقديم أفضل ما لديه سواء مع المنتخب أو الفريق السعودى، انتظاراً لعرض أوروبي نهاية الموسم، خاصة أن اللاعب أكد أكثر من مرة أن طموحه العودة إلى أوروبا مجدداً، بعدما سبق واحترف مرتين في الدوري السويسري.
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