كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة تتعلق بجريمة قتل رجل الأعمال الشهير بجدة أحمد سعيد العمودي، أبرزها أن أحد الجناة وهو “يمني الجنسية” قام بإحضار العديد من كراتين البيض، عقب تنفيذ جريمته البشعة لوضع الأموال التي تتجاوز عشرات الملايين من الريالات والدولارات الأمريكية بداخلها لصعوبة حملها.
وأضافت المصادر، وفقًا لـ”سبق” أن المتهم الأول في القضية كان يعمل لدى رجل الأعمال منذ سنوات، وجهز لجريمته طمعًا فيما يمتلكه رجل الأعمال الثري، مشيرة إلى أن المتهم قام بتغليف كراتين البيض التي وضع الأموال الباهظة بداخلها وأحكمها جيدًا قبل نقلها إلى أحد معارفه بداخل صناديق البيض بأحد أحياء جنوب جدة.
ومن المقرر أن تصدر وزارة الداخلية بيانا تفصيليا حول الواقعة بعد ضبط جميع الجناة المتهمين في الواقعة حيث وُجِد “العمودي” مقتولاً داخل كيس بمنزله، ومقيد اليدين، وعليه آثار خنق حول رقبته، وتيبس في الجثة؛ ما يشير إلى أن له أياماً عدة متوفَّى.
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