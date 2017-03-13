تمكنت الجهاتُ الأمنيَّةُ بمكَّة المكرَّمة بالإطاحة بمسؤولٍ في إحدى الإدارات الحكوميَّة، ذات العلاقة بلجنة الساحات في العاصمة المقدَّسة، بعد اتِّهامه بتسلُّم رشوة تصل إلى قرابة مليون ريال، مقابل تسهيل إجراء معاملات صرف قيمة عقارات أُزيلت لصالح أحد المشروعات في المنطقة المركزيَّة.
ووفقا لـ”المدينة” تم ضبط المسؤول متلبِّسًا أثناء مساومة عددٍ من ملاك العقارات التي تأخَّر إنهاء إجراءات معاملات عقاراتهم منذ سنوات، حرَّزت الجهاتُ المختصَّةُ مستنداتٍ عُثر عليها في سيارة المسؤول تدينه.
1- الملاك أبلغوا الجهات الأمنية
2- الجهات الأمنية وضعت كمينًا محكمًا
3- تحريز رسائل نصية في جوال المتهم
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