أعلن صندوق التنمية العقارية، أن من تصدر له الموافقة على القرض سيتم توجيهه إلى أحد الممولين المشاركين مع الصندوق، ومن ثم يحصل على التمويل المناسب له، حيث سيتم تحويل تكلفة التمويل للحساب البنكي للمواطن شهرياً.
ووفقا لـ”الوطن” كشف مدير عام إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي للصندوق، حمود العصيمي، أن التمويل المدعوم مقدم من الممولين العقاريين«بنوك وشركات تمويل» لمستحقي الدعم السكني، ممن هم على قوائم الانتظار بالصندوق، على أن يقوم الصندوق بدعم تكلفة التمويل بمستويات متفاوتة، حيث سيتم تحويل مبلغ «تكلفة التمويل» شهرياً لحساب كل مواطن حاصل على الدعم.
وقال العصيمي، إن برنامج التمويل المدعوم سيسهم في تقليص فترة الإنتظار من 11 سنة إلى 5 سنوات بحد أقصى، مبيناً أن من تصدر له الموافقة فسيتم توجيهه لأحد الممولين المشاركين مع الصندوق مباشرةً، وبهذا يتم خلق روح المنافسة بين الممولين، والتي من شأنها تحسين مستوى الخدمة وتخفيض كلفة التمويل. وأشار إلى أن دور الصندوق سيكون داعماً، بحيث يقوم بسداد تكاليف التمويل المستحقة، وتختلف نسبة الدعم بناء على دخل المستفيد وعدد أفراد أسرته، موضحا أن غالبية من هم على قوائم الانتظار سيحصلون على تمويل حسن، حيث يسدد الصندوق عنهم كامل تكاليف التمويل.
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