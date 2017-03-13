كشفت المعنفة خديجة تفاصيل إصابتها بالشلل بعد قفزها من الدور الثالث للهرب من زوجها الذي هدد بإدخال رجال عليها وظل يضربها لساعات متواصلة.
وقال السيدة خديجة خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “ياهلا” (الأحد 12 مارس 2017)، إنها حاولت الهرب من زوجها، بعد أن هددها بأنه سيُدخل عليها رجالا، فوقعت من الدور الثالث وأصيبت بالشلل النصفي.
وأكدت أن زوجها ظل يضربها من الساعة الثانية فجرا حتى السابعة صباحا، وطلب منها تسجيل فيديو تعترف فيه بخيانته مقابل تطليقها
وذكرت أن أهلها لم يكونوا راضين عن الزواج، لذلك يرفضون الآن التدخل لإنصافها وطلب حقوقها من زوجها، مشيرة إلى أن الشرطة وعدتها أن زوجها سيأخذ جزاءه، لكنها أطلقت سراحه بعد 4 أيام فقط، ولم يقدم للتحقيق.
من جانبها قال د. إبراهيم الشافي وكيل وزارة العمل في خلال تواجده بالبرنامج ردا على قضية المعنفة : نعدكم جميعًا ببحث حالة المعنفة خديجة والرد غدًا من خلال البرنامج ، بحسب صحيفة عاجل.