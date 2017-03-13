قال الخبير التقني المهندس عبدالرحمن بن سعيد الشهري إن نسبة مستخدمي تويتر في المملكة تصل إلى ٥١٪ من إجمالي عدد مستخدمي الانترنت في المملكة، وهو ما يشكل بيئة جاذبة لكل من يستهدف الرأي العام في المملكة، الأمر الذي دعا إلى تبني عدد من الجهات المعادية للمملكة حسابات في تويتر بغرض نشر تغريدات مضللة وأخبار مكذوبة تعكس روح التشاؤم حيال أي قرارات.
وأضاف: “أجرينا بحثا على أبرز خمس مواقع يتم نشر أخبارها في تويتر، ومهتمة بالشأن السعودي وجد أنها مسجلة بأسماء أشخاص غير سعوديين مقيمين في عدة دول، وتقوم تلك الحسابات بنشر أخبار مغلوطة، أو شائعات لاستفزاز الرأي العام من المواطنين والمقيمين في المملكة كمنبراً لأفكار الجهات المعادية لوطننا، لافتا إلى أن تلك الحسابات ظهرت بطابع جديد في تويتر وذلك بوضع صور شخصية، وأسماء منتحلة نظرا لأن تأثير الحسابات التي تحمل صور وأسماء حقيقية منتحلة أكثر من الحسابات مجهولة الاسم”، بحسب صحيفة الرياض.
وأكمل الشهري حديثه قائلاً: “كما تستهدف الهاشتاقات النشطة لتصل رسالتهم إلى أكبر شريحة من المتابعين، بالإضافة إلى أن بعض تلك الحسابات يعمل بشكل آلي وسريع للرد على كل مايكتب عن المملكة وقضايا المجتمع”.
وبين الشهري أن الدراسات العالمية تشير إلى أن عدد الحسابات الوهمية في تويتر تجاوز العشرين مليون حساب، والهدف الأول منها تغيير الرأي العام تجاه أي قضية كانت، محذرا في الوقت ذاته من متابعة تلك الحسابات المضللة والمعادية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.
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