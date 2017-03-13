ألقت السلطاتُ الأمنية على ستةِ أشخاص متهمين بقتل رجل الأعمال السعودي أحمد سعيد العمودي البالغ ِمن العمر سبعة ًوخمسين عاما وقضَى في جريمةٍ مروعة، حيث قام الجناة ُبقتله، وَوضْع ِ جثته في كيس، قبل أن يَسلبوا أحدَ عشرَ مليونَ ريال. وقد تم القاءُ القبض على الجناة بسرعة قياسية، وتباشِر الجهاتُ الأمنية التحقيقَ في الجريمة التي ارتُكبت أمس وهزت الشارع َالسعودي.
وعرض برنامج تفاعلكم الذي يعلاض على قناة العربية تقرير عن القضية التي شغلت الرأي العام السعودي في ال 24 ساعة الماضية وأكد المراسل أن أغلب الجناة من الجنسية الإفريقية وأنه أثناء التحقيق وجدت علامات أن عملية القتل تمت منذ أيام ولكن ما يدحض هذه المعلومات أن رجل الأعمال السعودي أحمد العمودي شوهد لأخر مرة بعد عودته من صلاة الفجر يوم الخميس وبعدها لم يخرج أبدًا وبالرغم أنا لعمودي اعتاد صلاة كل الفروض بالمسجد مع سائقه الذي يعمل أيضًا كحارس شخصي له إلا أنه لم يخرج لصلاة الجمعة بحسب ما قاله ذويه.
في سياق متصل أفاد شهود عيان من الجيران أن أنه يوم الخميس كان هناك عامل يجوب الحي بشكل ملفت للانتباه وأيضًا كانت هناك سيارة ليموزين تتجول حول المنزل يعتقد بشكل كبير أنهم لهم يد في هذه الجريمة بحسب ما صرح به مراسل العربية..بحسب مزمز
وعن الهدف من ارتكاب الجريمة هل هو سرقة فقط أكد مراسل العربية أن الجريمة متشابكة ويُظن أن هناك أهداف اكثر من السرقة فقط وإلا كان الجناة سرقوه وهو خارج المنزل. وأكد مراسل العربية ان جهات التحقيق تتحفظ بشكل كبير على المعلومات والكشف عن كافة التفاصيل حتى الآن.
يذكر أن المقتول كان بمفرده داخل المنزل وقت وقوع الجريمة، بعدما سافرت زوجته الثانية من جنسية عربية إلى بلدها الأم قبل 10 أيام.
وكانت جهات التحقيق كشفت عن جنسية أح دالجناة وهو يمني الجنسية مما أثار غضب السعوديين وطالبوا بسرعة القبض على كل الجناة قبل أن تظيطهم الشرطة وعددهم 6 أشخاص أغلبهم من جنسيات أفريقية.