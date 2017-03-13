ذكر مسؤولون أمريكيون أن رجلا في ولاية فلوريدا حاول حرق أحد المتاجر التي يملكها هنود من أصل أمريكي معتقدا أن أصحابها من العرب المسلمين.
ونقل موقع “نيوز مينت” الأحد 12 مارس عن بيان الشرطة، أن ريتشارد لويد، 64 عاما، أخبر الشرطة أنه يريد “طرد العرب من أمريكا”، ولذلك قام بدفع القمامة أمام متجر “بورت سانت لوسي” يوم الجمعة وأشعل فيها النار لإحراق المتجر.
وأشار الموقع إلى أنه تم إخماد الحريق بسرعة ولم يتسبب في الكثير من الضرر؛ لكن المتجر مغلق منذ الحادث وتحت حماية الشرطة حتي الانتهاء من التحقيقات.
وقالت الشرطة إن الرجل ذكر في التحقيقات إنه افترض أن “صاحب المتجر مسلم وأنه غاضب ويكرهه بسبب ما يحدث في الشرق الأوسط، وأنه أراد أن يحرق المتجر؛ لأنه يقوم بما يجب عليه كأمريكي.
وأشارت الشرطة إلى أنه “من المؤسف أن لويد افترض أن أصحاب المحل عرب عندما قام بجريمته، وفي الواقع، هم من أصل هندي مشيرة إلى أنه سيتم تقييم قوى المتهم العقلية لمعرفة ما إذا كان يعاني من اختلال ما”.
وأوضحت الشرطة أنه تم توجيه اتهام الاعتداء من الدرجة الأولى للمتهم ويقبع في السجن حاليا على ذمة كفالة بقيمة 30 ألف دولار.
وأشار الموقع إلى أن الشهر الماضي، قتل مهندس هندي وأصيب صديقه في إطلاق نار في هجوم كراهية في مدينة كانساس سيتي لاعتقاد المجرم أنهما مسلمين. كما قتل هندي آخر في ولاية كارولينا الجنوبية الأسبوع الماضي؛ ولكن لم تعرف هويته القاتل أو دوافعه بعد، بحسب صحيفة عاجل.
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