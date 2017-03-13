أفاد مسؤول في الدفاع المدني في محافظة حفر الباطن، أن رائحة الغاز التي اجتاحت عددًا من الأحياء مصدرها مردم للنفايات يقع شرق المحافظة، وأنه لا علاقة لها بتسرب للغاز.
وقد أكد شهود عيان، في وقت سابق، انتشار رائحة غاز كثيفة في عددٍ من أحياء حفر الباطن بحسب صحيفة المواطن.
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