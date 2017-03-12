بدأت ملابسات مقتل رجل الأعمال احمد سعيد العمودي بالكشف من خلال المصادر الأمنية والتي نشرت بعض منها من خلال بيان رسمي، حيث أوضحت أنه تم العثور على رجل الأعمال والذي يبلغ من العمر 56 عامً مقتولاً في الفيلا الخاصة به ويوجد عليه آثار خنق، وقد تم وضعه في كيس من البلاستيك.
وقد قامت قوات الأمن بالكشف عن تفاصيل أحد الجناة التي تسببوا في مقتل رجل الأعمال أحمد سعيد العمودي وهو يمني الجنسية، ويجري الآن التحقيق معه للكشف عن ملابسات الجريمة البشعة التي حدثت في السعودية وعن المتورطين معه بالجريمة وكيف كانت مخططاتهم، وهل كانت فقط بهدف السرقة أم القتل أيضاً.
وفي مجريات التحقيق تبين أن الجناة تمكنوا من سرقة مبلغ 11 مليون دولار من منزل المغدور ولاذوا بالفرار بعد الإنتهاء من جريمتهم، وقد بينت مجريات التحقيق أن الجريمة مضت عليها عدة أيام وليست اليوم.
وقد أعلنت الجهات الأمنية أنه تم القبض على أحد المتورطين بالجريمة هو يمني الجنسية، وتم البدء مباشرة بالتحقيقات للتوصل الى خيوط الجريمة بشكل كامل ومن هم المتورطين معه مع شكوك بوجود سيدة في القضية متورطة مع الرجال، ومنذ الصباح ضجت لمواقع الإلكترونية بقضية مقتل رجل الأعمال احمد سعيد العمودي والذي يمتلك عدداً من المصارف في السعودية..بحسب مزمز
هذا وقد أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق بعنوان#اليمنيين_غير_مرحب_بهم_من_الشعب وذلك للتعبير عن غضبهم من قيام يمني الجنسية بالتورط في الجريمة.
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