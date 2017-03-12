كشفت مصادر رياضية مطلعة عن النقاش الحاد الذي دار بين رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي مع رئيس لجنة الحكام مرعي العواجي، بعد خسارة فريقه لنهائي ولي العهد أمام الاتحاد.
وأوضحت المصارد أن رئيس النصر عبّر عن استيائه أمام العواجي من عدم تعيين طاقم حكام أجنبي بالكامل للنهائي.
وأشارت المصادر إلى رد العواجي، الذي أبان للأمير فيصل أن هذا القرار لا علاقة له به وفقا لموقع عين اليوم.
ولفتت المصادر إلى أن رد الأمير فيصل جاء كالتالي: “إذا كان لعادل عزت قرار في هذا، سوف نتناقش معه لاحقاً”.
من ناحية أخرى، سلطت المصادر الضوء عن معاودة الفريق لتدريباته من جديد، لافتين إلى رفض المدرب إراحة اللاعبين بعد خسارة النهائي.
وقالت المصادر أن رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي لم يحضر المران، بالإضافة إلى غياب عمر هوساوي وخالد الغامدي بعذر من إدارة الكرة وغياب أحمد الفريدي والحارس عبدالله الشمري دون عذر من الادارة.