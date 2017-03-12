أكدت مصادر في وزارة الصحة أن الوزارة لجأت مؤخراً إلى إخضاع الأطباء المدخنين بالمستشفيات الحكومية والخاصة إلى “الملاحظة السرية”، بعد تلقيها شكاوى من إدارات المستشفيات ومن المرضى، بشأن ممارسة عدد من الأطباء للتدخين أثناء الدوام الرسمي، وضمن محيط مقار عملهم.
وأشارت المصادر، حسبما أوردت صحيفة “الوطن”، إلى أن الوزارة اعتبرت أن مسألة تعاطي الأطباء للسجائر خلال دوامهم الرسمي لا تدخل ضمن الإطار الشخصي، كونها تضر بالسمعة الصحية وتخالف مبدأ الالتزام بالواجب المهني.
وبيّنت أن الوزارة استندت في خطوتها الحالية إلى القرار الصادر من وزارة الداخلية، المتمثل في منع التدخين في جميع الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة، إضافة إلى الأماكن المغلقة والمقاهي والمطاعم والمراكز التجارية غير المكشوفة.
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