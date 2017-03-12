علقت الشاعرة والأديبة ميسون أبو بكر على واقعة اعتداء أحد المحتسبين على الفرقة الماليزية ضمن مشاركتها فى معرض الرياض الدولى للكتاب ٢٠١٧.
وقالت ميسون أن ما حصل من هذا المحتسب تصرف فردي لشخص متهور، يريد بتصرفه إحراج المملكة أمام ضيفها الماليزي.
وطالبت ميسون بتوقيع عقوبات رادعة على المحتسب، مؤكدة أنه تجاوز أنظمة الدولة التي تعتبر معرض الكتاب حدثها الثقافي الأبرز، وفقًا لـ “عكاظ”.
وأكدت ميسون أن أنشطة المعرض بجميع فعالياتها مصرح بها من جانب الحكومة، موضحة: “الحكومة هي من صرحت لمثل هذه الفعاليات الثقافية الفلكلورية الراقية”.
بدوره، قال أكد الكاتب الصحفي فواز عزيز، أن هناك نوع من الفوضى يمارسها المحتسبون وأن هذه الفوضى تأتي على الاحتساب قبل أن تأتي على المجتمع.
وقال فواز: “لابد أن نحسن الظن ونقول أن الحماس هو دافع الشاب للاحتساب بفوضوية، ولكن لا يعفه ذلك من الحساب”.
- صور: عملية تعقب أمنية لأوكار إرهابيين بالعوامية تنتهي بمقتل المطلوب العريض
- جامعة الجوف تطلب التعاقد مع أكاديميين تونسيين في 133 تخصصاً علمياً ونظرياً
- أحرج المملكة أمام ضيفها الماليزي.. مثقفون عن واقعة محتسب المعرض: مارس الفوضى وعارض الحكومة!
- الشؤون الإسلامية تفصل 10 أئمة ومؤذنين مرة واحدة.. وتكشف عن الأسباب!
- صور: خادم الحرمين يغادر إندونيسيا متوجهاً إلى اليابان في زيارة رسمية
- صورة: ظهور مطلوبين أمنيين في العوامية عقب عملية أمنية
- صور: عملية لـ 3 ساعات في العوامية تتعامل مع إرهابيين في المسورة
- صور وفيديوهات ترصد آثار التدمير للعاصفة الرملية
- الجهات المختصة تضع اللمسات الأخيرة على نظام جديد لمكافآت طلاب الجامعات
- بعد تحديد الاختبارات في رمضان.. هذه رسالة ابن باز لمسؤولي التعليم