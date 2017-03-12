فصلت وزارة الشؤون الإسلامية -فرع منطقة المدينة المنورة-، أكثر من 10 أئمة مساجد ومؤذنين عن وظيفتهم.
وكشفت الوزارة عن أسباب طي قيد هؤلاء الأئمة، موضحة أن أحد هذه الأسباب هو الغياب المتكرر لبعضهم لمدة تزيد عن 15 يوم.
وأوضح محمد أبو حميد، مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمدينة المنورة، أن طي قيد عدد من هؤلاء الخطباء جاء بصورة نظامية، بعدما طلبوا إنهاء خدماتهم لعدم التفرغ، وفقًا لـ “عكاظ”.
ولفت مدير الفرع إلى أن الوزارة ستنظر في طلبات الراغبين في التعيين في المواقع الشاغرة.
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