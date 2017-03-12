تهكم وليد فراج، مقدم برنامج “أكشن يا دوري”، من الاتهامات التي وجهها لها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اتفاقه مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على رفع سعر اللاعب كهربا إلى 100 مليون يورو.
وأبرز الفراج هذه الاتهامات خلال حلقة، أمس السبت، لافتًا إلى أن بعض مشجعي الاتحاد أكدوا أنه المتسبب في رفع رئيس نادي الزمالك لسعر عقد اللاعب إلى هذا المبلغ.
وعلق الفراج على هذه الاتهامات الموجهه له وحصوله على عربون من الصفقة التي تمت بينه وبين مرتضى قائلًا: “مرتضى يفتكر أني رئيس الاتحاد، والمشكلة إني يعاند فيني، والاتحاد قاعدين ياكلونها”.
وعرض الفراج مقطع فيديو لرئيس نادي الزمالك في مداخلة هاتفية على أحد القنوات الفضائية، وهو يقول: “عايز أقول لوليد الفراج، ايه رأيك في الرز، أنا لنهارده بعد الجول ده، تمن كهربا بقى 100 ألف يورو”ثم استدرك: “100 مليون يورو”..بحسب مزمز
وقال الفراج بعد بثه لمقطع الفيديو: “والله ما ترجع في كلمتك، كلمة الرجال كلمة واحدة، أنت قلت إنه 100 ألف يورو، نتشارك فيها ونهديها لجمهور العميد وأنا أعلن عن هذا”.