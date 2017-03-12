تداول نشطاء على موقع تويتر صورة للمطلوبَين محمد آل عمار وعلي آل حمد، أكدوا أنها التقطت بحي المسورة ببلدة العوامية في محافظة القطيف، وذلك عقب حملة أمنية قامت بها وزارة الداخلية على الحي اليوم السبت لتطهيره من العناصر الإرهابية، فيما لم تعلن الجهات الأمنية تفاصيل الحملة حتى حينه..بحسب مزمز
ويعد حي المسورة من الأحياء القديمة العشوائية، حيث لا يزيد عدد منازله عن 100، وتستغله الجماعات الإرهابية في الاختفاء والقيام بأعمال سطو مسلح وحرق لأجهزة الصراف، وخطف أشخاص، والاعتداء على الفتيات.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت في شهر محرم الماضي أسماء المطلوبين في خلية إرهابية تورطت في استهداف مواطنين ومقيمين ورجال أمن، وتخريب للمرافق العامة، في محافظة القطيف، وكان من ضمنهم المطلوبَين علي بلال آل حمد ومحمد بن حسين آل عمار، وهما سعوديا الجنسية.