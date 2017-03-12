أعلن تطبيق واتس آب، عن ميزة جديدة للحالة الشخصية status، حيث أصبحت بخانة منفصلة تسمح للمستخدم بوضع الصور والفيديوهات، وعلى الرغم من هذه المزايا الجديدة، ألا أنها لم تلاقي إعجاب مستخدمى التطبيق.
وكشف موقع Androidpolice الأمريكى عن ظهور الـstatus القديم، جيث يمكن العثور عليه تحت إعدادات ملف التعريف الخاص بك، والمدرجة تحت خانة “المعلومات ورقم الهاتف”، إذ يبدو أن واتس آب قرر تحويل الحالة الشخصية status إلى ميزة أكثر بساطة، فلا يحتاج المستخدم إلى تغييرها بشكل منتظم.
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