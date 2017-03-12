من أهم المشكلات التي واجهت فكرة السيارات الطائرة هي تلك الأجنحة الكبيرة المزودة بها والتي تحتاج إلى ممرات ملائمة تسمح لها بالتحليق بأمان.
لم تعد هذه العقبة قائمة بعد أن ابتكرت شركة إيرباص الفرنسية نموذجا جديدا للسيارة الطائرة “بلا أجنحة” أطلقت عليها اسم Pop Up، وتستطيع أن تنقلك بأمان من جهة لأخرى.
هذه الوسيلة الجديدة للنقل والتي عرضتها الشركة في معرض جنيف الـ87 للسيارات، تدار كليا بواسطة الكهرباء، وهي أيضا عديمة الانبعاثات الكربونية.
تهدف السيارة بالأساس إلى حل مشكلة الازدحام المروي في المدن الكبيرة التي تعاني من مشكلات الزحام في الشوارع، إذ ستستعين تلك السيارة بالجو لحل تلك المشكلة، من خلال التحليق بواسطة دوارات.
من أهم مزاياها أيضا أنك لن تكلف نفسك عناء التفكير في أفضل الطرق للوصول إلى وجهتك النهائية لأنك وباستخدام هاتفك الذكي ستحدد وجهتك، ثم تصلك السيارة ويقوم البرنامج بتحديد خطة الوصول، باستخدام الأرض أو الجو أو الاثنين معا على تبعا لحالة المرور في تلك اللحظة، وربما أيضا استخدام وسائل مواصلات أخرى مثل القطار فائق السرعة أو الكبسولة، بحسب الجزيرة أون لان.