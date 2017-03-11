فيما لم تتوقف أبواق الإنذار المبكر بالمناطق الشرقية عن التحذير من العاصفة الرملية، السبت (11 مارس 2017)؛ وثق عدد من المواطنين بالصور والفيديوهات آثار تلك العاصفة وما تسببت فيه.
وبدا واضحًا في الصور آثار العاصفة الرملية في أعمدة الكهرباء جنوب غرب الرس، وسقوط بعضها بعد فشلها في الصمود أمام العاصفة الشديدة.
ووثق مواطنون آخرون صورًا لزجاج المحال بعد تعرضه للكسر على طريق الجريف بالرس بسبب العاصفة الرملية أيضًا.
وأصدر نظام الإنذار المبكّر التابع للرئاسة العامة للأرصاد، تنبيهًا بهبوب أتربة تتسبب في شبه انعدام الرؤية بالقيصومة وحفر الباطن وبريدة والقصيم، متوقعًا استمرارها حتى الساعة الخامسة، والثامنة مساءً بالرياض.
وكانت الأرصاد حذرت في تقريرها عن حالة الطقس صباح اليوم، من سحب رعدية ممطرة مسبوقة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، والشرقية، والرياض، والقصيم، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران بحسب صحيفة عاجل.