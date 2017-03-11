قررت السلطات الهولندية منع هبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو الذي يريد التوجه السبت إلى هذا البلد للمشاركة في تجمع مؤيد لتوسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأعلنت الحكومة في بيان “السلطات التركية هددت علناً بفرض عقوبات مما يجعل من المستحيل التوصل إلى حل منطقي”، مضيفة “لذلك أبلغت السلطات أنها ستسحب الترخيص بهبوط” طائرة الوزيرة على أراضيها.
ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هولندا بأنها “فلول للنازيين والفاشيين” وذلك بعدما سحبت الحكومة الهولندية التصريح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو هناك.
وقال أردوغان خلال تجمع في إسطنبول “هذه بقايا من النازية، هؤلاء هم فاشيون”، ومضى يقول “امنعوا وزير خارجيتنا من القدوم قدر ما تشاؤون، ولنر من الآن فصاعداً كيف ستهبط رحلاتكم في تركيا”.
وكان وزير الخارجية التركي أعلن في مقابلة مع قناة “سي إن إن تورك” ” في وقت سابق اليوم أنه سيتوجه إلى روتردام متحدياً السلطات الهولندية “سنفرض عقوبات شديدة اقتصادية وسياسية على هولندا”.
وكان قد أعلن عن مشاركة تشاوش أوغلو في تجمع مقرر السبت في روتردام لدعم إصلاح من أجل الانتقال إلى نظام رئاسي في تركيا. .
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