صوّب رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، سهام حديثه مجدداً إلى مقدم برنامج “أكشن يا دوري” وليد الفراج، بشأن سعر لاعب الزمالك المعار للاتحاد محمود كهربا، قائلاً إنه بعد هدف الأمس “بقول للفراج إن سعر كهربا أصبح 100 مليون يورو”.
وقال منصور، خلال اتصال هاتفي مع برنامج “الكورة في دريم” على قناة دريم الفضائية المصرية أمس الجمعة، عندما سأله مقدم البرنامج عن تعقيبه على هدف كهربا: “بقول لوليد الفراج إيه رأيك في (الرز)، بعد هدف الليلة سأرفع سعر كهربا إلى 100 مليون يورو”..بحسب مزمز
وجدد منصور التأكيد على أنه تلقى عروضاً من عدة أندية سعودية وإماراتية للتعاقد مع كهربا، رافضاً الكشف عن قيمة المبالغ المالية المعروضة عليه.
وكان تلاسن متبادل قد وقع بين رئيس الزمالك والفراج مؤخراً، على خلفية مبالغة مرتضى منصور في سعر اللاعب كهربا الذي تنتهي إعارته لنادي الاتحاد نهاية الموسم الجاري، حيث اتهمه الفراج باستغلال تألق اللاعب مع فريقه وتسويقه بشكل سيئ، فيما اعتبر منصور بعض تصريحات الفراج مسيئة لمصر ولرئيسها.
يذكر أن كهربا أحرز هدف الفوز الوحيد للاتحاد على النصر، الذي توّج به فريقه بكأس ولي العهد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الملك فهد الدولي بالرياض أمس الجمعة.
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