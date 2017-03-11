سمحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لداعية معروف سبق وقفه عن المشاركة في النشاط الدعوي لخلطه السياسة بالوعظ، بالعودة من جديد.
واشترطت وزارة الشؤون الإسلامية على الداعية قبل إلقاء خطبه الوعظية، أن تكون دعوته بعيدة عن السياسة وقضايا الرأي العام وفقا لصحيفة مكة.
وأصدرت الوزارة أمر بالموافقة على إعطاء الداعية دروسه الدينية بأربع مناطق فقط، هم مكة المكرمة والدمام وحائل وجدة، وذلك قبل أن تسمح له بإعطاء دروسه بجميع المناطق.
وكان الداعية قد قدّم التماسًا لوزارة الشؤون الإسلامية، للسماح له بإلقاء محاضرات دعوية ودروس شهرية في تفسير السعدي، الأمر الذي استجابت له الوزارة في السماح له بإلقاء خطبه الوعظية مرة ثانية، وذلك بالموافقة على إعطائه الدروس بأربع مناطق ثم السماح له بالدعوة بجميع المناطق.
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