أفادت مصادر أن الجهات المختصة تعكف على وضع اللمسات الأخيرة لنظام جديد لمكافآت الطلاب في الجامعات، مبينةً أنه يتضمن ربط المكافآت بالتفوق، بدلاً من النظام المعمول به حالياً، الذي يمنح المكافآت لجميع الطلاب بغض النظر عن مستواهم التعليمي.
وأبانت وفقاً لصحيفة “المدينة” أن الخطوة الجديدة تأتي في إطار تحفيز الطلاب والطالبات على التفوق والاجتهاد والاتجاه للتخصصات التي تتواكب مع سوق العمل.
وأشارت إلى أن الجامعات بدأت في وقت سابق في تغيير شروط القبول لمختلف التخصصات ورفع النسب في التحصيلي والثانوية العامة؛ من أجل اختيار أفضل الطلاب والطالبات للالتحاق بالجامعات والكليات، في ظل الاتجاه إلى تقليص عدد الطلاب والطالبات المقبولين خلال العام الدراسي القادم.
وأوضحت أن عديدا من الجامعات تستهدف تقليص القبول بين 20 % إلى 40 %، مقابل زيادة أعداد القبول في الكليات التقنية والفنية، في إطار تأهيل الشباب والفتيات للعمل في مختلف التخصصات الفنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل.
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- الجهات المختصة تضع اللمسات الأخيرة على نظام جديد لمكافآت طلاب الجامعات
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