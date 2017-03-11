أعاد مسؤولون تربويون ونشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاً سابقاً لمفتي عام السعودية السابق، سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز – رحمه الله -، حول الدراسة في رمضان، وتوجيهه رسالة لمسؤولي “التعليم” حول ذلك، أهاب فيها بالمسؤولين إعادة النظر في الدراسة في رمضان، والاجتهاد لأن تكون أيام وليالي رمضان بلا دراسة، لتفادي الإرهاق، خصوصا أن اختبارات المتوسطة والثانوية هذا العام ستبدأ في التاسع من رمضان المقبل.
ووفقا لموقع سبق قال ابن باز – رحمه الله – “لا شك أن الدراسة في الليل في رمضان لها ما يعطلها ولها ما يُؤخذ عليها، فالذي أرى أنه ينبغي للمسؤولين عن التعليم أن يجتهدوا بأن تكون أيام رمضان ولياليه إجازة، وأن تكون الدراسة في غير رمضان قبله وبعده، وأن يكون هذا الشهر الكريم شهر إجازة للطلبة والمدرسين؛ حتى لا يشق عليهم العمل، إما بالسهر بالليل وإما بالتعب في النهار؛ لأن الصائم ولاسيما في أيام الصيف قد يضعف عن القيام بالمهمة على الوجه الأكمل، ولأن الشباب والشابات قد يضعفون عن العبادة أيضاً، فإذا أمكن أن يدرس هذا الأمر دراسة وافية، وأن يعتاد في المستقبل حتى تكون أيام رمضان ولياليه أيام إجازة، وتكون الدراسة فيما سوى ذلك، فأرجو أن يكون هذا هو الأصلح، ولا ريب أن الدراسة للأمور من أهل الحل والعقد وأهل البصائر لها نتيجتها العظيمة والفاضلة، ولها أيضاً إدراك الحقائق على وجهها، ونسأل الله أن يوفق المسؤولين لكل خير”.
الجدير بالذكر أن اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوي تنطلق بتاريخ ٩ رمضان، فيما ستكون إجازة نهاية العام للهيئات التعليمية والإدارية في جميع مراحل التعليم العام ٢٤ رمضان المقبل.
- صور وفيديوهات ترصد آثار التدمير للعاصفة الرملية
- الجهات المختصة تضع اللمسات الأخيرة على نظام جديد لمكافآت طلاب الجامعات
- بعد تحديد الاختبارات في رمضان.. هذه رسالة ابن باز لمسؤولي التعليم
- وصفوها بـ باب رزق الأعراض والجنس.. الرشيد يرد مستندًا إلى القرضاوي: السينما حلال طيب
- تورط بـ جريمة قتل عام 1433.. الداخلية تكشف عن علاقة المداد بخطف الجيراني ومحاولة قتل عمدة تاروت!
- تقلبات جوية مؤثرة على الرياض.. والدفاع المدني يحذر
- بعد عرض الصين الوساطة بين المملكة وإيران.. سفير خادم الحرمين ببكين يوضح موقف السعودية
- بعد أن ذاقوا صنوف الموت والعذاب.. تائبون: مشايخ التحريض أرسلونا للمحرقة وأبنائهم للابتعاث !
- صور: تعرف على المعلم اللبناني الذي أصبح وزيرا سعودياً في عهد الملك عبد العزيز!
- الشورى ينتقد وزارة الاقتصاد لحديثها عن الرفاهية.. ومطالبات باستدعاء الوزير