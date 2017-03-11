وجهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة.
وأوضح الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض أنه من المتوقع أن تتاثر المنطقة بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية ويتوقع هطول أمطار رعدية من صباح يوم السبت إلى مساء يوم الأحد.
ودعت المديرية الجميع بآخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات ومنها البقاء في المنزل إلا للضرورة وفي حالة شدة هبوب الرياح يلزم الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة و الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد ودعت إلى تقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديده ما أمكن، والحذر عند السفر في الطرق السريعة نتيجة لي تدني الرؤية المتوقعة..بحسب الخليج
كما دعت إلى اتباع التعليمات الطبية لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموما بضرورة البقاء في منازلهم والتأكد من توفر الأدوية الطبية اللازمة لهم.