كشف العميد صالح الطريف، مدير إدارة الأدلة الجنائية سابقًا، عن أسباب انتشار الوشم أو ما يعرف بـ “التاتو” بين إرهابيي العوامية.
وأكد الطريف أن السبب وراء انتشار هذه الظاهرة بينهم هو تدني المستوي الأخلاقي لهؤلاء الإرهابيون الذين يرسمون الوشم على أماكن متفرقة من أجسادهم.
وقال الطريف إنه ليست هذه هي المرة الأولى الذي يظهر فيه “الوشم” في أجساد إرهابيي العوامية، موضحًا أن ذلك يدل على أنه تم استغلالهم من جماعات أخرى فاسدة تتاجر في المخدرات والخمور، وفقًا لـ “الوطن”.
ورأى الطريف أن هذه العلامات التي ظهرت على أجساد الإرهابيين، لا تشير إلى علامات رمزية بين هذه الجماعات الإرهابية وإنما هي ظاهرة انحرافية منتشرة بينهم.
وكانت قد نشرت وزارة الداخلية أمس، صور لجسد الإرهابي مصطفى المداد، ظهر عليه وشم شخصي، وعلامة النسر، ووشم له دلالة دينية.
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