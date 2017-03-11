كشف اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، عن تورط الإرهابي الهالك مصطفى علي المداد، في عدد من العمليات الإرهابية استهدفت مواطنين ورجال أمن وممتلكات عامة بمحافظة القطيف.
وأوضح التركي أن المداد، سبق وتورط في عام 1433ه بجريمة قتل مواطن، قبل أن ينضم رسميًا إلى الجماعات الإرهابية في العوامية، ويشاركهم في تنفيذ عدد من الجرائم.
وسلط التركي الضوء على أن نوع المركبة “جيب فورشنر” التي كان يستقلها المداد حينما رصد، استخدمتها الجماعات الإرهابية في خمس عمليات إرهابية كان آخرها إشعال النار في صراف آلي ببلدة أم الحمام الأسبوع الماضي.
وأوضح التركي لـ “مكة”، أنه تم اختطاف قاضي دائرة الأوقاف والمواريث محمد الجيراني خلال العام الحالي في نفس نوع مركبة المداد، بالإضافة إلى استخدام المركبة نفسها في محاولة اغتيال عمدة تاروت عبدالحليم كيدار.
وتوقع التركي أن يكون المداد على علاقة بمجموعة خطف القاضي الجيراني، خاصة وأن المركبة التي كان يستقلها هي نفسها التي استخدمتها المجموعة الخاطفة.
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