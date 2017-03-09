أكدت مصادر، أن لجنة الاحتراف باتحاد الكرة أغلقت قضية اللاعب عوض خميس، بعد أن توصلت لقرارٍ نهائي بشأنها، مبينة أن اللجنة أمسكت عن إعلان القرار حتى نهاية الشهر الحالي.
وبينت المصادر أن اللجنة ستعلن قرارها عقب انتهاء لقاء نهائي كأس ولي العهد بين النصر والاتحاد بالرياض غدا الجمعة، وعقب انتهاء مباراتي المنتخب ضد تايلاند والعراق في يومي 23 و28 من الشهر الحالي.
وأضافت المصادر، وفقا لـ”الاقتصادية”، أن اللجنة تسلمت من إدارة نادي النصر العقد الذي أبرمته مع اللاعب في 24 يناير 2017 بناء على العرض الذي أرسلته للاعب، بدلاً من العقد الذي وقعه معه الأمير فيصل بن تركي رئيس النادي في 21 فبراير الماضي، فيما وقعت إدارة الهلال معه يوم 9 يناير الماضي.
- بعد عرض الصين الوساطة بين المملكة وإيران.. سفير خادم الحرمين ببكين يوضح موقف السعودية
- بعد أن ذاقوا صنوف الموت والعذاب.. تائبون: مشايخ التحريض أرسلونا للمحرقة وأبنائهم للابتعاث !
- صور: تعرف على المعلم اللبناني الذي أصبح وزيرا سعودياً في عهد الملك عبد العزيز!
- الشورى ينتقد وزارة الاقتصاد لحديثها عن الرفاهية.. ومطالبات باستدعاء الوزير
- بعد العتاب.. وزير الثقافة يضع قبلة اعتذار على جبين مصور صحفي أمام الحضور!
- تصدر عمليات البحث ومواقع التواصل.. لماذا أثار الفغم اهتمام الإندونيسيين؟!
- أقوى ردود عادل الجبير على مسؤولين إيرانيين
- فائض الطعام يفضح استغلال جمعيات خيرية في تقاضي الأموال.. وحفظ النعمة تكشف التفاصيل!
- 6 تطورات مهمة سيراقبها السعوديون في 2017
- قبيل زيارة خادم الحرمين إلى بكين.. الصين تعرض الوساطة بين المملكة وإيران